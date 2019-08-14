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Muş'ta trafik denetimleri

Muş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, trafik güvenliğini sağlamak amacıyla denetimlerini sürdürüyor.

14.08.2019 18:37
Muş'ta trafik denetimleri
Muş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, trafik güvenliğini sağlamak amacıyla denetimlerini sürdürüyor.
Muş-Bitlis karayolu üzerindeki kontrol noktasında denetim yapan ekipler, durdurulan araçlardaki sürücülerin ve yolcuların bayramını kutladı, ikramlarda bulundu.
Sürücüleri kurallara uymaları konusunda uyaran ekipler, trafik bilincinin artırılması ve farkındalık yaratmak amacıyla kamu spotu izletti.
Ekipler, İçişleri Bakanlığınca "Kemerin Ses Getirsin" sloganıyla başlatılan kampanyaya destek vermelerini istedi.
Vatandaşlardan Tuba Beyhan, uygulamalar sayesinde kazaların azaldığını belirterek, "Bu sistemi oturtan, fikirlerini sunan, buna vesile olan ve yolda görev yapan komutanlarımıza teşekkür ederiz. Bu uygulama herkesi mutlu etmiştir." diye konuştu.
Muş'ta trafik denetimleri

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Kaynak: AA

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