Haberler » Güncel » Muş'ta trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı

Muş'ta trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı

Muş-Bingöl kara yolunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

07.11.2019 23:00 | Son Güncelleme: 07.11.2019 23:00 Muş'ta trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı
Muş- Bingöl kara yolunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre, Muş-Bingöl karayolunun 7. Kilometresinde, Varto istikametine gitmekte olan Muş İl Özel İdaresinde görevli tekniker Ramazan Uğurlu yönetimindeki 39 BD 327 plakalı araç, aynı istikametteki İbrahim G. yönetimindeki 62 AD 893 plakalı pikapla çarpıştı. Kazada yaklaşık 100 metre sürüklenen araçlar, bir evin ihata duvarına çarparak hurdaya döndü. Kazada 39 BD 327 plakalı araçta bulunan şoför Ramazan Uğurlu (54) ve Destek Hizmetleri Müdürü Fatih Özer (44), olay yerinde hayatını kaybederken, pikap içerisindeki şoför İbrahim G., Yasin T. ve Harun A. yaralandı.
Olay yerine gelen jandarma ve polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alarak trafik akışını sağladı. Olay yerinde hayatlarını kaybeden Ramazan Uğurlu ve Fatih Özer'in cenazeleri, savcının incelemesinin ardından ambulanslarla Muş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralıların tedavilerinin devam ettiği ve durumlarının iyi olduğu bilgisine ulaşıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(İHA)

Bingöl, Muş, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
03:36   Cumhurbaşkanı Erdoğan, Budapeşte'de iş adamlarıyla toplantı yaptı
03:35   Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gül Baba türbesini ve okçuluk sergisini ziyaret etti
03:28   Sudan'da Mevlid-i Nebi programı düzenlendi
03:18   GÜNDEM ÖZETİNE
03:09   İran'da 5.9 ve 4.3 büyüklüğünde 2 deprem
00:41   Ünlü ekonomi profesörü Daron Acemoğlu, Ali Babacan'ın yeni parti teklifini reddetti
00:18   Trabzon'da 30 büyükbaş hayvan, çiçek hastalığından telef oldu
23:43   Atatürk'e benzeyen Göksel Kaya'nın son fotoğrafı tepkilere neden oldu
23:28   Trump, ABD'li diplomatın eşinin ölümüne neden olduğu İngiliz gencin ailesine para teklif etmiş
23:27   Köpeğe işkence yapan kadına tepkiler çığ gibi büyüdü!
12:14   Son dakika: İstanbul Adalet Sarayı'nda bir kişi, 7. kattan atladı
12:42   Son dakika gelişmesini Müge Anlı duyurdu
8.11.2019 03:38:14