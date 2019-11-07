Haberler » Güncel » Muş'ta trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı

Muş'ta trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı

Muş'ta kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

07.11.2019 23:54 | Son Güncelleme: 08.11.2019 00:02 Muş'ta trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı
Muş'ta kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Ramazan Uğurlu (54) yönetimindeki 39 BD 327 plakalı otomobil ile aynı istikamette seyreden İbrahim Güler idaresindeki 62 AD 893 kamyonet, Muş-Bingöl kara yolunun 7'inci kilometresinde çarpıştı.
Otomobil ve kamyonet yol kenarındaki bir evin ihata duvarına çarparak durdu.
Kazada otomobilde sıkışan Uğurlu ile Fatih Özer (44) hayatını kaybetti, kamyonetin sürücüsü İbrahim Güler ile Harun Atabey ve Yasin Tutuş yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Muş Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazanın ardından bölgeye gelen jandarma ve polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alarak trafik akışını sağladı.
Uğurlu ile Özer'in İl Özel İdaresinde görevli oldukları öğrenildi.

Muş, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
00:28   Almanya'da aşırı sağcı istihbaratçı görevinden uzaklaştırıldı
00:18   Trabzon'da 30 büyükbaş hayvan, çiçek hastalığından telef oldu
00:11   Krasnodar - Trabzonspor maçının ardından - Ünal Karaman
00:08   "Peygamberimiz ve Aile" konferansı
00:06   Brezilya, ilk kez BM'de Küba'ya yönelik ambargoların kaldırılmasına "hayır" dedi
23:43   Atatürk'e benzeyen Göksel Kaya'nın son fotoğrafı tepkilere neden oldu
23:28   Trump, ABD'li diplomatın eşinin ölümüne neden olduğu İngiliz gencin ailesine para teklif etmiş
23:27   Köpeğe işkence yapan kadına tepkiler çığ gibi büyüdü!
23:20   Bülent Arınç, "KHK faciadır" sözleriyle ilgili geri adım attı: KHK faciadır dememeliydim
22:44   Avcılar'da 8 yaşındaki çocuğun ölümüne neden olan servis şoförü: Önümde çocuk olduğunu görmemiştim
20:42   Son dakika: Diyarbakır'da kırmızı listede yer alan 2 terörist öldürüldü
22:45   Son Dakika: Trabzonspor, Krasnodar'a 3-1 mağlup oldu!
18:35   Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump sorusuna atasözüyle cevap verdi
20:23   Son dakika: Pentagon: Suriye'deki petrol geliri ABD'ye değil YPG'ye gidiyor
8.11.2019 00:29:18