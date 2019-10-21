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Muş'ta tren kazası: 2 yaralı

Muş'ta hemzemin geçit olmayan bölgeden geçmeye çalışan kamyonete trenin çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

21.10.2019 16:03Muş'ta tren kazası: 2 yaralı
Muş'ta hemzemin geçit olmayan bölgeden geçmeye çalışan kamyonete trenin çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre olay, Muş-Bitlis karayolu üzerindeki sanayi sitesi karşısındaki demiryolunda meydana geldi. Serhat Bingöl yönetimindeki 49 AT 566 plakalı kamyonet, Bitlis istikametinden gelen yük treninin altında kaldı. Trenin çarpması sonucu bir kaç metre sürüklenen araç içerisindeki Serhat Bingöl ve Abdulaziz Çevik hafif yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulanslarla Muş Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay yerinen gelen polis ekipleri, inceleme ve güvenlik önlemi alırken, hasar gören araç ise çekiciye yüklenerek bulunduğu yerden kaldırıldı. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - MUŞ

Bingöl, Muş, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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