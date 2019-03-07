Muş'ta Tüm Köy Yolları Yeniden Ulaşıma Açıldı

Kaynak: İHA

Muş'ta aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan köy yolları, ekipler tarafından yeniden ulaşıma açıldı.Kentte aralıklarla devam eden kar yağışı hayat olumsuz yönde etkilemeye devam ederken, kar yağışı nedeniyle kapalı olan 7 köyün yolu da yeniden ulaşıma açıldı. 368 köyün tamamına ulaşım sağlandığını dile getiren İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, şu anda tüm köy yollarının yeniden ulaşıma açıldığını, yüksek kesimlerde fırtına ve tipi nedeniyle yolların yeniden kapanabilmesi ihtimaline karşı nöbetçi iş makinelerinin bulundurulduğunu ifade etti. Yüksek kesimlerde kar kalınlığının yer yer 3 metreye kadar ulaştığını aktaran Yentür, "Bugün itibari ile 368 köy yolumuzun tamamıyla ulaşım sağlanabilmektedir. Ekiplerimiz 7/24 esasına göre çalışarak, vatandaşlarımızın ulaşım özgürlüğünü sağlamaktadırlar. Kar yağışı nedeniyle büyük ölçüde yakıt giderimiz söz konusu. Ama devlet büyüklerimizin talimatı ile ne kadar harcama yapılırsa yapılsın bunlar göz önünde bulundurulmayıp vatandaşın seyri seferini sağlamak durumundayız" dedi. - MUŞ