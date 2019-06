MUŞ'TA TÜTÜN EKİM MEVSİMİ BAŞLADI

MUŞ'ta tütün ekimi dönemi başladı. Tütün fidelerini toprakla buluşturan köylüler, yaklaşık 45 gün sonra hasat yapacaklarını söyledi. Muş 'ta çiftçilerin önemli gelir kaynakları arasında yeralan tütün fideleri ekiliyor. Yaklaşık 8 bin üreticinin bulunduğu kentte ilk tütün fideleri Harman Köyünde toprağa dikildi. Geçimlerini tütünden sağlayan yaklaşık 250 haneli köyde küçük büyük herkes tarlalarda mesai yapıyor. Nisan ayında üretmeye başladıkları yeşeren fideleri, ekime hazırladıkları tarlaya diktiklerini söyleyen Alaattin Çetin, 45 gün sonra da hasat yapmayı planladıklarını belirtti. Tütünün yöre çiftçisinin önemli gelir kaynağı olduğunu vurgulayan Çetin, 10 dekar alandan 50 bin lira gelir sağladıklarını kaydetti.Köydeki her bir evin nüfusunun 10 kişi olduğunu söyleyen tütün üreticisi Cüneyt Çetin de geçim kaynaklarının tütün olduğunu bildirdi. Evlerde gencinden yaşlısına kadar her kesin tütün ekimi, sulama, hasadı ve desteleme yaptığını vurgulayan Cüneyt Çetin, her ailenin nüfusuna göre ekim yaptığını belirtti. 7 kişilin bir aile olduklarını ifade eden Cüneyt Çetin, ekim yaptıkları 5 dekar alandan ortalama 600-700 kilo tütün elde etmeyi hedeflediğini ifade etti.