Haberler » Güncel » Muş'ta ulaşıma sis engeli - Haber

Muş'ta ulaşıma sis engeli

Muş'ta ulaşıma sis engeliMuş'ta, yoğun sis etkili olurken, görüş uzaklığı, 20 metreye kadar düştü.

23.12.2019 16:28 | Son Güncelleme: 23.12.2019 16:35
'ta ulaşıma sis engeli
Muş'ta, yoğun sis etkili olurken, görüş uzaklığı, 20 metreye kadar düştü. Yollarda olan sürücüler, zor anlar yaşarken, ve 'a uçak seferleri, gecikmeli yapıldı.
Kentte 2 gündür etkili olan yoğun sis, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Görüş uzaklığı, yer yer 20 metreye kadar düşerken, yollarda olan sürücüler, zor anlar yaşadı. Yoğun sis nedeniyle Ankara ve İstanbul'a uçak seferleri, gecikmeli yapıldı.
Meteoroloji yetkilileri, kuvvetli yüksek basınç merkezi nedeniyle bölge genelinde, bu gece ve yarın sabah da yer yer sis görüleceğini açıkladı. Uzmanlar, görüş uzaklığı düştüğü için ulaşımda aksama başta olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini belirtti.
Muş'ta ulaşıma sis engeli

İstanbul, Ankara, Muş, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

17:22   Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin niteliği artırılacak - Haber
17:22   Tey Abyad'daki engelli Suriyeli'ye tekerlekli sandalye yardımı - Haber
17:20   DHA YURT BÜLTENİ - 23 - Haber
17:20   Doktoru darp eden saldırgan için istenen ceza belli oldu - Haber
17:20   Profesyonel aşçılar Şırnaklı kadınlarla yemek ve pasta yaptı - Haber
16:04   Otomobilde yanında oturan sevgilisinin dilini kesip, çeşitli yerlerinden yaraladı! - Haber
15:56   Beşiktaş'ta denizcilik eğitim verilen lisenin iskelesinde ceset bulundu - Haber
15:40   Cumhurbaşkanı Erdoğan 50 milyonuncu yolcuya plaket verdi - Haber
14:37   Yol kenarında yürüyen çifte kamyonet çarptı bir kişi hayatını kaybetti - Haber
14:23   Eren Bülbül'ü şehit eden PKK'lı teröristin cenazesine katılan HDP'li başkan tutuklandı - Haber
23.12.2019 17:22:24