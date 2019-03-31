Muş
'ta üst düzey seçim güvenliği alındı
MUŞ - Muş
'ta oy verme işleminin sona ermesinin ardından seçim torbalarının Merkez
İlçe Seçim Kuruluna gelmesiyle birlikte Polis Özel Harekat tarafından Valilik çevresinde üst düzey güvenlik önlemi alındı. Muş
'ta saat 16.00'da oy verme işleminin sona ermesiyle birlikte oy torbaları merkez, ilçe, belde ve köylerden gelmeye başladı. Üst düzey güvenlik önlemi alan Polis Özel Harekat ekipleri çevrede kuş uçurtmuyor. Oy torbalarının tamamının gelmesiyle kesin olmayan sonuçlar açıklanması bekleniyor.
Merkez, Muş, Yerel
Kaynak: İHA