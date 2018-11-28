Muş'ta Uyuşturucu Operasyonları

28 Kasım 2018 Çarşamba 11:39



28 Kasım 2018 Çarşamba 11:39

Muş'ta uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 kişiden biri tutuklandı.Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, olaylarla ilgili 6 şüphelinin gözaltına alındığı kaydedildi.Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:"Çalışmalar kapsamında bir kişinin ikametinde yapılan aramada, 2 hassas terazi,4 parça halinde 6,69 gram metamfetamin ile 19,59 gram esrar maddesi ele geçirilmiştir. Bir araçta yapılan aramada ise 259 gram metamfetamin bulunmuştur. Durdurulan bir araçta da yapılan aramada ve çevre kontrolünde 173,33 gram esrar maddesi ele geçirilmiştir. Olaylarla ilgili gözaltına alınan şüphelilerden biri 'uyuşturucu ya da uyarıcı madde imalatı veya ticareti yapmak' suçundan tutuklanmış, diğer şüpheliler hakkında da adli işlemler başlatılmıştır."Açıklamada, kentte uyuşturucu ticareti yapan ve kullanan şahıslarla mücadelenin kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.