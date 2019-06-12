Muş'ta uyuşturucu operasyonları

Muş
'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 20 kişiden 13'ü tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan kişilere yönelik çalışma yürütüldüğü belirtildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Durdurulan araçta 2 parça halinde 1 kilo 611 gram toz esrar, başka bir araçta 243 gram ot esrar, uygulama noktasında durdurulan minibüste yolculuk yapan kişide 224.06 gram toz esrar, araç içerisinde yapılan aramada iki parça halinde 95 gram metamfetamin, 5 uyuşturucu hap, şehirlerarası otobüste yolculuk yapan kişinin üzerinden iki parça halinde 82,52 gram eroin, uygulama noktasında durdurulan araçta 61,62 gram metamfetamin, durdurulan araçta yapılan aramada 27,36 gram toz esrar ve uyuşturucu satışından elde ettiği düşünülen bir miktar para, uygulama noktasında durdurulan bir araçta ve şahsın ikametinde yapılan aramada 11 parça halinde 19,21 gram metamfetamin, hassas terazi, durdurulan araçta 6 parça halinde 1,15 gram metamfetamin ele geçirildi. 'Uyuşturucu ve uyarıcı madde imalatı ve ticareti yapmak' suçundan arama kaydı bulunan 1 kişi olmak üzere gözaltına alınan 20 şüpheliden 7'si adli kontrol şartıyla serbest kalmış, 13'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştır."
Kaynak: AA
Muş
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