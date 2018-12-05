Muş'ta Uyuşturucu Operasyonu

05 Aralık 2018 Çarşamba 11:33



05 Aralık 2018 Çarşamba 11:33

Muş'ta uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonda 3 kişi tutuklandı.Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il genelinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan kişilere yönelik çalışmada, içinde bir kişinin bulunduğu araç durduruldu.Araçta ve kişinin üst aramasında bir kilo 450 gram toz esrar ve ayrı poşetlerde 21,79 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.Hakkında "uyuşturucu ve uyarıcı madde imalatı ve ticareti yapmak" suçundan adli işlem başlatılan kişi tutuklandı.Konuyla bağlantılı oldukları tespit edilen 2 kişinin yapılan üst arasında ise 5,48 gram metamfetamin,0,72 gram tütün ile karışık esrar ele geçirildi.Haklarında "uyuşturucu ve uyarıcı madde imalatı ve ticareti yapmak" suçundan adli işlem başlatılan 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.