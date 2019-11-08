Haberler » Güncel » Muş'ta uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklama - Haber

Muş'ta uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklama

Muş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandı.

08.11.2019 17:34 | Son Güncelleme: 08.11.2019 17:34 Muş'ta uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklama
'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandı.
Valilik'ten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince il genelinde uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik çalışma yürütüldü.
Uygulama noktasında durdurulan bir araçta, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 5 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerin üst aramasında 81,34 gram metamfetamin bulundu.
"Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yaptıkları" iddiasıyla gözaltına alınan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Uyuşturucu Ticareti, Muş, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:35   "İslam kardeşliğinin sınırı yoktur, hiç kimse bizim aramıza ayrılık tohumu ekemez"
19:35   Bülent Arınç'ın damadına verilen beraat kararının gerekçesi açıklandı
19:35   FETÖ'nün sözde 'tıp imamı' İstanbul'da yakalandı
19:34   Cumhurbaşkanı Erdoğan Mevlid-i Nebi haftası programına katıldı
19:33   Niğde Kitap Fuarı İçişleri Bakan Yardımcısı İnce'nin katılımıyla açıldı
19:00   Çağlayan Adliyesi'nde intihar eden İbrahim Özkan'ın 7. kattan atladığı anların görüntüsü ortaya çıktı
18:33   Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Suriyeliler gitsin' diyorlar eyvallah edemeyiz
18:26   Bahis çetesine yapılan operasyonda 3 milyon liranın yakalanma anı kameralara yansıdı
18:19   Ekrem İmamoğlu iddialı konuştu: Demokrat olma konusunda dünyadaki her belediye başkanıyla yarışırım
17:26   Bahçelievler'de parti binası mühürlenen Davutoğlu, yeni binayı Küçükçekmece'de tuttu
14:08   Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Harekat devam edecek mi?" sorusuna "Kesinlikle" diyerek yanıt verdi
15:00   Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu duyurdu! DEAŞ'lılar pazartesinden itibaren ülkelerine gönderilecek
8.11.2019 19:36:31