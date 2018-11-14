Muş'ta Uyuşturucuyla Mücadele

Muş
'ta otobüsle yolculuk yapan 2 yolcu ile kentte yapılan uygulamalarda 7 kişi üzerinde çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının devam ettiği belirtildi.
Bu kapsamda şehirlerarası otobüste yolculuk yapan 2 kişinin üst aramasında 23,35 gram eroin ele geçirildiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Ekiplerimizce sokak aralarında yapılan kontrollerde bir şahsın üzerinden 5,12 gram toz esrar, bir şahsın üzerinden 3,46 gram esrar, bir şahsın üzerinden 2,44 gram toz esrar, bir şahsın üzerinden 1,43 gram toz esrar, şahsın üzerinden 0,58 gram metamfetamin, 2 şahsın üzerinden ise uyuşturucu madde içmede kullanılan PAYT isimli aparat ve aparata yapışık eritilmiş vaziyette metamfetamin olmak üzere toplam 38, 38 gram esrar maddesi ele geçirilmiştir." Söz
konusu 9 kişiye, "kullanmak için uyuşturucu ya da uyarıcı madde satın almak, bulundurmak veya kabul etmek" suçundan adli işlem başlatıldığı bildirilen açıklamada, uyuşturucu ticareti yapan ve kullanan ile uyuşturucu madde ticaretinden haksız kazanç sağlayanlarla mücadelenin kararlılıkla devam edeceğine vurgu yapıldı.
Muş
14 Kasım 2018 Çarşamba 18:38