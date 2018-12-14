Muş'ta Uyuşturucuyla Mücadele

Muş
'ta uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 kişiden 3'ü tutuklandı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kent genelinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretini yapan şahıslara yönelik çalışma yürütüldüğü belirtildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Uygulama noktasında durdurulan Şehirlerarası otobüste yolculuk yapan bir kişinin yapılan üst aramasında ayrı ayrı paketlenmiş 26,45 gram ve 0,93 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir. Yine uygulama noktasında durdurulan bir araç içerisinde yapılan aramada, aracın farklı yerlerine gizlenmiş 3 parça halinde, 12,63 gram 21,50 gram ve 39,01 gram metamfetamin olmak üzere toplamda 73,14 gram metamfetamin ele geçirilmiştir.Durdurulan 3 araçta 6 şüpheli şahsın üzerinde ve araçlarda yapılan aramada ise 47,49 gram metamfetamin, 0,31 gram metamfetamin, 7,07 gram toz esrar maddesi ele geçirilmiş olup,toplamda 148,32 gram metamfetamin ile 7,07 gram toz esrar maddesi ele geçirilmiştir."
Açıklamada, gözaltına alınan 9 şahıstan 3'ünün çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklandığı, 6 kişinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı belirtildi.
14 Aralık 2018 Cuma 10:21