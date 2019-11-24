Haberler » Güncel » Muş'ta vatandaşlar tarafından bulunan yavru su samuru, doğal yuvasına bırakıldı - Haber

Muş'ta vatandaşlar tarafından bulunan yavru su samuru, doğal yuvasına bırakıldı

Muş'ta, Murat Nehri yakınlarında vatandaşlar tarafından bulunan yavru su Samur'u yetkiler tarafından yeniden doğal yuvasına bırakıldı.

24.11.2019 16:50 | Son Güncelleme: 24.11.2019 16:55Muş'ta vatandaşlar tarafından bulunan yavru su samuru, doğal yuvasına bırakıldı
'ta, Murat Nehri yakınlarında vatandaşlar tarafından bulunan yavru su Samur'u yetkiler tarafından yeniden doğal yuvasına bırakıldı.

Murat Nehri yakınlarında vatandaşlar tarafından bulunan yavru su Samur'u, Muş Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından teslim alındı. Vatandaşlardan teslim alınan yavru Samur'un yuvası tespit edilmesi ile yuvanın bulunduğu alana bırakıldı. Murat Nehrinin suyu çekilmesi ile yuvaları açığa çıkan yavru Samurlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Muş Şube Müdürlüğünün koruması altına alındı. Yetkiler, vatandaşların nehir kıyısında bulunan sağlıklı yabani hayvanlara müdahale ermemeleri konusunda uyarılarda bulundular - MUŞ

Murat Nehri, Muş, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:38 İmamoğlu'ndan Türkiye-AB ilişkileri yorumu
18:36 Resulayn'da çok sayıda patlayıcı imha edildi
18:36 Şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın okulunda hüzünlü Öğretmenler Günü kutlaması
18:35 ESENYURT'TA 3 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA ANNESİNİN KUCAĞINDA KURŞUN İSABET ETTİ
18:33 Kulu'da Öğretmenler Günü etkinlikleri
17:47 İmamoğlu'ndan Beştepe'ye giden CHP'li iddiasıyla ilgili ilk açıklama: Benim ilgim dışındadır
17:23 AK Parti'den "Beştepe'ye giden CHP'li" iddiasına sert yanıt: CHP'nin kumpas kuran bir merkez olduğu ortaya çıktı
17:10 AK Parti'ye yakınlığıyla bilinen Nagehan Alçı'dan Muharrem İnce'ye destek: Kumpas kuruldu, sonuna kadar yanındayım
16:53 Adana'da 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi
16:16 Operasyon bölgesindeki Mehmetçik'ten Öğretmenler Günü mesajı
13:05 Muharrem İnce "Beştepe'ye gitti" iddialarıyla ilgili açıklama yaptı
11:27 ABD'li boksör Wilder, Ortiz'i nakavtla mağlup ederek Muhammed Ali'nin rekorunu egale etti
10:36 Survivor Sabriye Şengül, kafes dövüşünde rakibine 32 saniye dayanabildi
10:16 Uyuyan kocasını baltayla katleden kadın konuştu: 11 yıldır kahrını çekiyorum
18:43 Bursa'da ilginç anlar! Çekici lüks aracı kaldırmaya çalışırken yan yattı
24.11.2019 18:40:10