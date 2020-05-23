Muş'ta yasağın ilk günü polisin sıkı denetimi sürüyor

Muş'ta yasağın ilk günü polisin sıkı denetimi sürüyorMUŞ'ta, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında 81 ilde 4 gün boyunca uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla kentte sıkı denetimlere başladı.

23.05.2020 13:18 | Son Güncelleme: 23.05.2020 13:23
Muş'ta yasağın ilk günü polisin sıkı denetimi sürüyor
MUŞ'ta, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında 81 ilde 4 gün boyunca uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla kentte sıkı denetimlere başladı.
Koronavirüsle mücadele kapsamında kentte ilk kez sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmaya başladı. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kentin birçok noktasında denetimlere başlayan polis, trafiğe çıkan araçları ve vatandaşları tek tek durdurarak, kimlik ve izin belgelerinin olup olmadığını kontrol ediyor. İzin belgesi bulunan vatandaşlara sosyal mesafe ve tedbirleri hatırlatan ekipler, kurallara uymayanlara da idari para cezası kesiyor. Ekipler, kısıtlamanın son günü olan 26 Mayıs'a kadar denetimlerini sürdürecek. Muş’ta yasağın ilk günü polisin sıkı denetimi sürüyor

Kaynak: DHA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Koronavirüs, Muş, Güncel, Haber

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