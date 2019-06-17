17.06.2019 16:58
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Muş'ta yaz Kur'an kursları başladı

Muş'ta, Diyanet İşleri Başkanlığının belirlediği "Camiler çocuk dolsun, ahlakı Kur'an olsun" sloganıyla yaz Kur'an kursları başlatıldı.

Muş'ta, Diyanet İşleri Başkanlığının belirlediği "Camiler çocuk dolsun, ahlakı Kur'an olsun" sloganıyla yaz Kur'an kursları başlatıldı.
Zafer Mahallesi'ndeki Çağlayan Camisinde düzenlenen törende konuşan müftü Alaettin Bozkurt, geçen yıl il genelinde 16 bin 402 öğrencinin kurslara katıldığını söyledi.
Bu yıl 20 bin öğrenciye ulaşmayı hedeflediklerini belirten Bozkurt, il genelinde, ilçelerde, köylerde ve tüm mezralarda görevlilerin çocuklara Kur'an-ı Kerim dersi vereceğini belirtti.
Velilerden çocuklarını en yakın camiye göndermelerini isteyen Bozkurt, şöyle dedi:
"Kurslarımız 9 Ağustos'ta sona erecek. En az 15 öğrenci kayıt etmek şartıyla Diyanet İşleri Başkanlığımız görevlilere günde 3 saat ek ders ücreti verecektir. Kurs süresince kadrolu, sözleşmeli ve ücretli kurslarımızda çocuklarımıza eğitim verecek. Anne ve babalar bu kursları ihmal etmesinler. Çocuklarımızın Allah'ı ve resulünü tanımaları lazım. Kur'an'ı iyi okumaları lazım."Muş'ta yaz Kur'an kursları başladı
Kaynak: AA
Zafer Mahallesi, Diyanet İşleri Başkanlığı, Muş, Güncel

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