03.07.2019 13:41
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Muş'ta yıl sonu sergisi

Muş

Muş Valisi İlker Gündüzöz, Aile Destek Merkezi (ADEM) yıl sonu sergisinin açılışını gerçekleştirdi.

Muş Valisi İlker Gündüzöz, Aile Destek Merkezi (ADEM) yıl sonu sergisinin açılışını gerçekleştirdi.
ADEM binasında düzenlenen programda konuşan Gündüzöz, kurslarda yapılan el emeği göz nuru ürünlerin sergilendiğini söyledi.
Etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Gündüzöz, kadınların ADEM'lerde hem meslek öğrendiğini hem de aile ekonomisine katkıda bulunduğunu ifade etti.
Konuşmaların ardından kursiyerlerin yaptığı ürünler, davetlilerin beğenisine sunuldu.
Eşi Meşide Gündüzöz ile stantları dolaşan Vali Gündüzöz, çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Programa, Vali Yardımcısı Mehmet Kocabay, İl Jandarma Komutanı Albay Bülent Baykal ve eşi Nalan Baykal, Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş ile eşi İmren Arıbaş, kurum amirleri ve davetliler katıldı.
Kaynak: AA
İlker Gündüzöz, Muş, Güncel

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