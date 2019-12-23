Haberler » Güncel » Muş'ta yoğun sis - Haber

Muş'ta yoğun sis

Muş'ta sabah erken saatlerde etkili olmaya başlayan yoğun sis nedeniyle sürücüler ilerlemekte zor anlar yaşadı.

23.12.2019 11:15 | Son Güncelleme: 23.12.2019 11:20 Muş'ta yoğun sis
'ta sabah erken saatlerde etkili olmaya başlayan yoğun sis nedeniyle sürücüler ilerlemekte zor anlar yaşadı.

Kentte etkili olan yoğun sis, sürücüleri zora soktu. Özelikle kent merkezinde etkili olan yoğun sis nedeniyle trafikte ilerlemekte güçlük yaşayan sürücüler, görüş mesafesinin 10 metreye düştüğü yerlerde önlerini görmekte zorluk yaşadı.

Bitlis-Muş ve Muş-Bingöl karayolunda ise, görüş mesafesi zaman zaman 30 metreye kadar düştü. Trafik polisleri, kentin birçok yerinde görev alarak sürücüleri takip mesafesini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyardı. - MUŞ

Sabah, Muş, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:38   Son Dakika: Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili 5 kişiye idam cezası verildi - Haber
12:38   Esenyurt'ta kaza yapan araçta sıkışan kadını itfaiye ekipleri kurtardı - Haber
12:38   Antalya-öğretmeni, trafikte tartıştığı sürücü bıçakladı - Haber
12:38   Mersin 4 yaşındaki berra'nın sırtına 100 saçma isabet etti - Haber
12:38   Tepki gösterdikleri barınağı ziyaret edip, hayvanları sahiplendiler - Haber
11:33   Ev hapsindeki kedicik, cezaevinde çektirdiği fotoğraflarını paylaştı - Haber
11:28   Son dakika: Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç hakim karşısında: Çocukluğumda 2 kez tecavüze uğradım - Haber
11:12   MHP Urla İlçe Başkanı silahlı saldırıda ağır yaralandı - Haber
11:08   İstanbul'da kokmuş ve küflenmiş ürünleri satmak isteyen kişi yakalandı - Haber
10:23   4 buçuk yaşındaki Mira'nın konuşması için 2 bin 500 kilometre yol aştılar - Haber
23.12.2019 12:44:28