Muş'ta Yola 'Çığ' Düştü

MUŞ'ta, kar nedeniyle yol açma çalışması yapan Karayolları'na ait 4 iş makinesinin bulunduğu bölgeye çığ düştü. Kar altında kalan araçlar, diğer iş makinalarıyla kurtarıldı. Muş 'un Hasköy ve Bitlis 'in Mutki ilçesi arasında yol açma çalışması yapan Muş Karayolları 113'üncü Şube Şefliği'ne ait 4 iş makinesinin bulunduğu bölgeye çığ düştü. Çığ altında kalan araç diğer iş makinalarının yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Olayda yara almadan çıkarılan operatörün durumumun iyi olduğu öğrenildi. Yaklaşık 4 saat kapalı olan yolda bekleyenler uzun kuyruklar oluşturdu. Çığın düştüğü bölgeyi yeniden açmak için çalışma yapan ekipler, yolu yeniden açmak için çalışma başlattı. Bu sırada yolun açılmasını bekleyenler, yakınlarını cep telefonlarıyla arayarak yola çığ düştüğünü haber verdi.Çığ düştüğü anda bölgede yol açma çalışması yapan operatörlerden Fikret Gökarslan, "Saat 09.00'dan bu yana yol açma çalışması yapıyoruz. Önümüzde savurma giderek yolu genişletiyordu. Birden çığ geldi ve savurma aracımız çığın altında kaldı. Savurmayı kurtardık. Şu anda 50-60 metrelik bölgede yolumuz kapalı. Mutki-Hasköy yolunda çalışma yapıyoruz" dedi.Yaklaşık 5 saatten bu yana yolun açılmasını beklediklerini belirten, Abdurrahman Selçuk ise "Beş saatten bu yana buradayız. Hasköy'den gelip İkizler köyüne gidiyoruz. Yola çığ geldi. Can kaybının olmaması sevindirici" diye konuştu.Karayolları'nda saha formeni olan Bülent Dikmen de, "Burada 1 savurma 2 greyderimiz kaldı. Şu an çalışmalarımız devam ediyor. Bitlis ekibine de durumu bildirdik yardıma gelecekler. Çığ altında şu anda bir araç yok. 1 aracımız vardı o kurtarıldı" dedi. - Muş