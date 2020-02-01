Haberler » Güncel » Muş'ta yolda mahsur kalan 20 kişi kurtarıldı - Haber

Muş'ta yolda mahsur kalan 20 kişi kurtarıldı

Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle yolda mahsur kalan 20 kişi, karla mücadele ekiplerince kurtarıldı.

01.02.2020 12:00 | Son Güncelleme: 01.02.2020 12:00Muş'ta yolda mahsur kalan 20 kişi kurtarıldı
'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle yolda mahsur kalan 20 kişi, karla mücadele ekiplerince kurtarıldı.
Merkeze bağlı Boskanket grup köy yolunda kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan 10 araçtaki 20 kişi, karla mücadele ekiplerinden yardım istedi.
Bölgeye yönlendirilen ekipler, yolu temizledikten sonra araçları kara saplanan araçları çıkardı. Mahsur kalanlar, uzun süren çalışmalar sonucu köylerine ulaşabildi.
Çerkez Aktay, aracın kara saplanması nedeniyle ilerleyemeyince ekiplerden yardım istediklerini söyledi. Karda iki saat mahsur kaldıklarını belirten Aktay, yola açarak köylerine ulaşmalarını sağlayan karla mücadele ekiplerine teşekkür etti.
Ali Rıza Tekin ise yoğun kar nedeniyle ilerlemekte güçlük yaşadıklarını bildirerek, "Çok fazla kar var. İş makinesi operatörü önünü göremiyor. Ekipler bizim için seferber oldu. Allah onlardan razı olsun." dedi.
İl Özel İdaresi ekip şefi Tolga Akaydın da hem köy yollarını açmaya hem de mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için yoğun çaba gösterdiklerini aktardı.

Muş, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:12  Ruhi Çenet kimdir? Ruhi Çenet kaç yaşında ve nereli?
15:58  Ahmet Kavas kimdir? Kızılay Beypazarı Temsilcisi Ahmet Kavas kimdir?
15:22  Sercan Yıldırım kimdir? Sercan Yıldırım kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı?
15:04  Shane Larkin kimdir? Shane Larkin nereli ve kaç yaşında?
14:57  Burhan Ersoy kimdir? Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne Burhan Ersoy hayatı ve biyografisi!
1.02.2020 17:42:59