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Muş'taki kazada annesi ve kardeşi ölen Esmanur da yaşamını yitirdi

MUŞ'un Hasköy ilçesinde, seyir halindeki traktör römorkuna arkadan çarpan otomobilde Gülfem Özen (35) ile oğlu Bedirhan Özen'in (9) hayatını kaybetmesinin ardından, yaralı Esmanur Özen de hayata tutunamadı.

21.07.2019 12:05 Muş
MUŞ'un Hasköy ilçesinde, seyir halindeki traktör römorkuna arkadan çarpan otomobilde Gülfem Özen (35) ile oğlu Bedirhan Özen'in (9) hayatını kaybetmesinin ardından, yaralı Esmanur Özen de hayata tutunamadı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü dede Şefik Özen ile torunları Hazal, Nazlıcan ve Elif'in tedavileri sürüyor.
Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Hasköy ilçesi Düzkışla beldesinde meydana geldi. Hasköy'deki bir düğüne katılan Şefik Özen, torunları ve gelini Gülfem Özen ile birlikte Korkut ilçesine bağlı Pınarüstü köyüne dönerken kaza meydana geldi. Şefik Özen idaresindeki otomobil, seyir halindeki sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen traktöre arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle anne Gülfem Özen ile oğlu Bedirhan Özen olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobil içerisindeki Şerif Özen ile torunları Esmanur, Hazal, Nazlıcan ve Elif yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Esmanur da bu sabaha karşı yaşamını yitirdi. Hastane morgundan yakınları tarafından alınan Esmanur'un cenazesi Korkut ilçesinin Pınarüstü köyünde anne ve kardeşinin yanına açılan mezara defnedildi.


Kaynak: DHA
Hasköy, Güncel

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