Haberler» 3. Sayfa» Haber

Muş'taki kazada ölü sayısı 4'e yükseldi

Muş'un Hasköy ilçesinde otomobilin traktöre arkadan çarpması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi.

22.07.2019 10:00 Muş
Muş'un Hasköy ilçesinde otomobilin traktöre arkadan çarpması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi.

Hasköy ilçesinde otomobilin traktöre arkadan çarpması sonucu Gülfem Özen (35) ile oğlu Bedirhan Özen (9) olay yerinde, Esmanur Özen de hastanedeki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Hastaneye kaldırılan Şerif Özen ile torunları Hazal, Nazlıcan ve Elif ise tedavi altına alınmıştı. Araç sürücüsü dede Şefik Özen, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen bu sabah hayatını kaybetti. - MUŞ
Kaynak: İHA
Hasköy, Muş, 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
11:46   Konya'da kafe uygulamasında 10 tane silah ele geçirildi
11:33   Hastaneye hasta ziyaretine giderken kazada öldü
11:30   Akılalmaz kazadan sağ kurtuldular
11:25   Polisi atlattığını sandı, Sivas'tan çıkamadı
11:25   İçişleri Bakanlığı: " 4 teröristten 2'sinin "Terörden Arananlar Listesi'nde" olduğu tespit edildi"
11:25   Trafik polisi kazada yaralandı
11:18   Güne ceset kokusu ile uyandılar