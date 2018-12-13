Muş'taki Su Baskını

13 Aralık 2018 Perşembe 14:52



13 Aralık 2018 Perşembe 14:52

Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz, kentte etkili olan sağanak nedeniyle su baskınlarının yaşandığı köylerde inceleme yaptı.Valilikten yapılan açıklamada, iki gündür devam eden yağış nedeniyle il merkezi ve ilçelere bağlı bazı köylerde su baskınlarının meydana geldiği belirtildi.Ortakent, Taşoluk, Dereyurt, Üçdere, Eşmepınar, Alagün, Güzeltepe, Ünaldı, Alnıaçık, Kırköy, Arpayazı ve Yoncalıöz köylerinde, aşırı yağış ve yanlış yerleşimden kaynaklı su baskınlarının yaşandığı vurgulanan açıklamada, herhangi bir can kaybının olmadığı, ekiplerin de gün boyunca yoğun çalışma yürüttüğü kaydedildi.Vali Gündüzöz'ün talimatlarıyla DSİ, AFAD, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile İl Özel İdaresi ekiplerinin söz konusu yerleşim yerlerinde çalışmalarına devam ettiği ifade edilerek, şöyle denildi:"Akşam saatlerinde Ortakent köyüne giden Valimiz, evleri ve ahırlarını su basan vatandaşları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti, çalışmalara nezaret etti.Burada incelemelerde bulunan Vali Gündüzöz, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Herhangi bir can kaybının yaşanmamasının sevindirici olduğunu ifade eden Vali Gündüzöz, ekipler tarafından yapılacak zarar tespit çalışmalarından sonra gereğinin yapılacağını belirtti."