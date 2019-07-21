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Muş'taki trafik kazası

Muş'ta otomobilin traktöre çarpması sonucu ağır yaralanan Esmanur Özen, hastanede hayatını kaybetti.

21.07.2019 12:09 Muş
Muş'ta otomobilin traktöre çarpması sonucu ağır yaralanan Esmanur Özen, hastanede hayatını kaybetti.
Hasköy ilçesi Düzkışya beldesinde Şefik Özen yönetimindeki 65 KC 768 plakalı otomobilin, Hasköy- Korkut kara yolunda traktöre arkadan çarptığı kazada ağır yaralanan Esmanur Özen (11), kaldırıldığı Muş Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Aynı aileden biri ağır dört yaralının tedavisi, Muş ve Hasköy Devlet Hastanelerinde devam ediyor.
Öte yandan, otomobilin çarptığı traktör sürücüsünün gözaltına alındığı öğrenildi.
Gece yaşanan kazada, Gülfen (35) ile oğlu Bedirhan Özen (9) yaşamını yitirmişti.
Kaynak: AA
Korkut, Hasköy, Muş, Güncel

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