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Muş'tan batı illerine kurbanlık sevkıyatı sürüyor

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Muş'tan batı illerine kurbanlık sevkıyatı devam ediyor.

31.07.2019 11:25 Muş'tan batı illerine kurbanlık sevkıyatı sürüyor
Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Muş'tan batı illerine kurbanlık sevkıyatı devam ediyor.

Muş'ta geçimini hayvancılıkla sağlayan hayvan sahipleri, Kurban Bayramı için İstanbul, Bursa, İzmir ve Ankara gibi büyükşehirlere tırlarla kurbanlık götürüyor. Hayvanları güçlükle tırlara yükleyen hayvan sahipleri, 2-3 günlük yolculuğun ardından hayvanlarını büyükşehirlere ulaştırıyor.

Yedipınar köyünden hayvanlarını İstanbul'a götürmek üzere tıra yükleyen Sinan Ekin, köydeki herkesin geçimini hayvancılıktan sağladığını belirterek, "Hayvanları İstanbul'a götürüyorum. Herkesin geçimi hayvancılık olduğu için hayvanlarını götürüyorlar. Köyden 25 tır hayvan batı illerine götürülüyor. Her bir tıra 18-25 arası hayvan yükleniyor. Hayvan sahiplerinin çoğu zarar etmemek için sermayesini kurtarmanın peşinde. Muş'tan genelde Türkiye'nin her yerine hayvan gönderiyoruz. Özellikle İstanbul, Bursa ve Ankara gibi büyükşehirlerde rağbet var" dedi. - MUŞ

Kurban Bayramı, İstanbul, Bursa, Muş, Güncel

Kaynak: İHA

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