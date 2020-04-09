Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Muş'tan Bursa'ya kardeşlik eli

Muş'un Bulanık ilçesinden gelen hayırsever vatandaşlar, Bursa'da bin 500 aileye erzak yardımı yaptı.

09.04.2020 10:45 | Son Güncelleme: 09.04.2020 10:46
Muş'tan Bursa'ya kardeşlik eli
Muş 'un Bulanık ilçesinden gelen hayırsever vatandaşlar, Bursa 'da bin 500 aileye erzak yardımı yaptı. Türkiye Bulanıklılar Eğitim Kültür ve Sevgi Derneği (TÜMBULSEVDER) tarafından hazırlanan bin 500 erzak paketi, zor durumdaki bin 500 aileye ulaştırıldı.

Tüm dünyada etkisini gösteren korona virüsüne karşı zor durumda kalan ve yardıma muhtaç bin 500 aileye Türkiye Bulanıklılar Eğitim Kültür ve Sevgi Derneği (TÜMBULSEVDER) tarafından erzak yardımı yapıldı. Devletin almış olduğu tedbirler çerçevesinde kurallara uygun ve devletin yapmış olduğu yardımlara ek destek olarak bu şekilde bir kampanya başlattıklarını belirten TÜMBULSEVDER Genel Başkanı Selahattin Turhan, "Dünyada ve Türkiye'de baş gösteren virüsle mücadelede devletimizin yardımlarının yanında, bu konudaki hassasiyeti yanında bizlerde sivil toplum kuruluşları olarak bir nebze olsun üzerimize düşen sorumluluk gereği yardıma muhtaç vatandaşlarımıza erzak yardımı yaparak bu görevi yerine getirmiş bulunuyoruz. Dernek olarak farkındalık oluşturmaya devam ediyoruz. Bugün dünyayı kasıp kavuran virüsle mücadelede Türkiye olarak iyi bir noktada olduğumuzu düşünüyoruz. Biz de arkadaşlarımızla birlikte yine tedbir ve kurallara uyarak, sosyal mesafeye dikkat ederek bu hizmeti devam ettiriyoruz. Toplamda bin 500 koli ile bu yardımları dağıtıyoruz. Bundaki amacımız bir sevgi toplumunun oluşturulması ve yardıma muhtaç olan vatandaşlarımızın yanında bir duruş sergileyebilmek. Bu noktada görevimizi yerine getirme gayreti sağlıyoruz" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Türkiye, Bursa, Muş, Yaşam
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Yaşam ››Muş'tan Bursa'ya kardeşlik eli - Haberler

Yaşam Manşet

Haberler

Koronayı yendiği için sevinen yaşlı kadına acı haber verilemedi Haberler
Koronayı yendiği için sevinen yaşlı kadına acı haber verilemedi
Bursa’da isimsiz hayırsever marketlerdeki veresiye borçlarını ödedi Haberler
Bursa'da isimsiz hayırsever marketlerdeki veresiye borçlarını ödedi
Kapıcı koronavirüse yakalanınca 8 katlı bina karantinaya alındı Haberler
Kapıcı koronavirüse yakalanınca 8 katlı bina karantinaya alındı
Maskesiz müşteri, kendisine maske verilmeyince ortalığı birbirine kattı Haberler
Maskesiz müşteri, kendisine maske verilmeyince ortalığı birbirine kattı
Tüm dünya ’Aşı bulundu’ haberini beklerken Kuzey Kore, virüsü engelleyen maske geliştirdi Haberler
Tüm dünya "Aşı bulundu" haberini beklerken Kuzey Kore, virüsü engelleyen maske geliştirdi
Koronavirüsle mücadelede cep telefonundan takip sistemi devreye girdi Haberler
Koronavirüsle mücadelede cep telefonundan takip sistemi devreye girdi
Birleşmiş Milletler: Prezervatif kıtlığının yıkıcı sonuçları olabilir Haberler
Birleşmiş Milletler: Prezervatif kıtlığının yıkıcı sonuçları olabilir
MHP’li vekilin PKK saldırısına yönelik sözleri sonrası Meclis karıştı Haberler
MHP'li vekilin PKK saldırısına yönelik sözleri sonrası Meclis karıştı

Son Dakika Yaşam Haberleri

11:41: AK Parti Sözcüsü Çelik: "Avrupa, Balkanlar'ı kendi haline terk etti, Türkiye ise orada" - Haberler 11:40: İlçeler korona sessizliğine büründü, meydan ayılara kaldı - Haberler 11:37: İmamoğlu bağış tartışmalarını yeniden gündeme getirdi: Soruşturma açmak istiyorsanız buradayım - Haberler 11:37: Yankesici kadınlar önce kameraya sonra polise yakalandı - Haberler 11:36: Salgının ortaya çıktığı Vuhan'da toplu taşıma kullanan yolcu sayısı 620 bini aştı - Haberler 11:26: Bill Gates'ten karamsar koronavirüs öngörüsü: Hayatın normale dönmesi 2021 Sonbaharı'nı bulur - Haberler 11:00: Koronavirüs aşısı için çalışan Prof. Dr. Ovalı'dan heyecanlandıran paylaşım: 23 Nisan için sözleştik - Haberler 10:46: İBB Bilim Kurulu Üyesi Melahat Cengiz: Eldivenler sahte bir güvenlik duygusu yaratıyor - Haberler 10:39: Son Dakika: "Açız" diyen vatandaşa "Geber" yorumu yapan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı görevden alındı 10:38: İngiltere'de ekipman olmadığı için çöp poşeti giyen 3 hemşire, koronavirüse yakalandı - Haberler 10:31: ABD, Türkiye'ye kapasite fazlası sağlık malzemeleri için takas önerdi