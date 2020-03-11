Muş'tan kısa kısa
Muş'ta İl Emniyet Müdürlüğünce başlatılan "Geleceğin İçin Oku Projesi" kapsamında program düzenlendi.
11.03.2020 16:52 | Son Güncelleme: 11.03.2020 16:52
Muş 'ta İl Emniyet Müdürlüğünce başlatılan "Geleceğin İçin Oku Projesi" kapsamında program düzenlendi.
Halk Kütüphanesinde düzenlenen programa katılan öğrenciler, kütüphaneyi gezdi, kitaplar hakkında bilgi aldı.
Polisler, kitap okumanın önemini anlattıkları öğrencilere kitap hediye etti.
KADES bilgilendirme çalışması
Muş Emniyet Müdürlüğü, Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES) uygulaması ve madde bağımlılığı ile mücadele hakkında bilgilendirme çalışmalarına devam ediyor.
Toplum Destekli Polislik, Asayiş Şubeve Narkotik Suçlarla Mücadele şubelerinde görevli polisler, Sultan Alparslan Kız öğrenci yurdunu ziyaret etti.
Öğrencilere KADES uygulamasıyla ilgili bilgi veren ekipler, çalışmalarının devam edeceğini aktardı.
Bahar temizliği çalışması
Muş Belediyesi ekipleri, cadde ve sokaklarda bahar temizliği çalışması yürüttü.
Belediye Başkanı Feyat Asya, yaptığı açıklamada, daha güzel bir kent için çaba sarf ettiklerini söyledi.
Yoğun geçen kış mevsiminin ardından meydana gelen tahribatları onarmak için ekiplerin seferber olduğunu anlatan Asya, "Şu anda bazı bölgelerde ekiplerimiz kar taşıma çalışmalarını sürdürürken bazı yerlerde de yolların bakım ve onarımını yapıyorlar. Aynı şekilde itfaiye ve temizlik ekiplerimiz de çamurlu ve tozlu yolları tazyikli suyla yıkayarak kış mevsiminden geriye kalan kötü görüntüyü ortadan kaldırıyor." diye konuştu.
Halk Kütüphanesinde düzenlenen programa katılan öğrenciler, kütüphaneyi gezdi, kitaplar hakkında bilgi aldı.
Polisler, kitap okumanın önemini anlattıkları öğrencilere kitap hediye etti.
KADES bilgilendirme çalışması
Muş Emniyet Müdürlüğü, Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES) uygulaması ve madde bağımlılığı ile mücadele hakkında bilgilendirme çalışmalarına devam ediyor.
Toplum Destekli Polislik, Asayiş Şubeve Narkotik Suçlarla Mücadele şubelerinde görevli polisler, Sultan Alparslan Kız öğrenci yurdunu ziyaret etti.
Öğrencilere KADES uygulamasıyla ilgili bilgi veren ekipler, çalışmalarının devam edeceğini aktardı.
Bahar temizliği çalışması
Muş Belediyesi ekipleri, cadde ve sokaklarda bahar temizliği çalışması yürüttü.
Belediye Başkanı Feyat Asya, yaptığı açıklamada, daha güzel bir kent için çaba sarf ettiklerini söyledi.
Yoğun geçen kış mevsiminin ardından meydana gelen tahribatları onarmak için ekiplerin seferber olduğunu anlatan Asya, "Şu anda bazı bölgelerde ekiplerimiz kar taşıma çalışmalarını sürdürürken bazı yerlerde de yolların bakım ve onarımını yapıyorlar. Aynı şekilde itfaiye ve temizlik ekiplerimiz de çamurlu ve tozlu yolları tazyikli suyla yıkayarak kış mevsiminden geriye kalan kötü görüntüyü ortadan kaldırıyor." diye konuştu.
Kaynak: AA
Etiketler : Emniyet Müdürlüğü, Muş, Güncel
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