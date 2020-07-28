Muş'tan Türkiye'nin dört bir tarafına lokum

MUŞ'ta şeker pancarı, Gaziantep fıstığı ve Giresun fındığı ile katkısız bir şekilde hazırlanan lokumlar, Kurban Bayramı öncesinde Türkiye'nin dört bir noktasına gönderiliyor.

Muş'ta tamamen doğal bir şekilde üretilen lokumlar, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala yoğun talep görmeye başladı. Kentte 12 yıldır şeker pancarı, Gaziantep fıstığı ve Giresun fındığını çeşitli lezzetlerle birleştiren Yeşil Hayat Lokum Fabrikası işletmecisi Metin Toktaş, Türkiye'nin dört bir tarafına ihracatta bulunuyor. Kurban Bayramı dolayısıyla yoğun bir talep alan lokum fabrikası, tamamen doğal ve hijyenik ortamda üretim yapıyor. Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince sürekli denetim ve kontrollerin yapıldığı fabrika, yılda 5 ila 6 milyon TL ülke ekonomisine katkı sağlanıyor.

Pandemi sürecinden sonra yurt dışı ihracatına başlayacaklarını belirten işletme sahibi Metin Toktaş, Kurban Bayramı dolayısıyla çok ciddi bir lokum talebinin olduğunu söyledi. 12 yıldır kentte lokum üretimi yaptıklarını aktaran Toktaş, "Muş'ta 12 yıldır lokum üretimi yapmaktayız. Lokumlarımızı, Muş Şeker Pancarı şekerinden üretmekteyiz. Üretilen lokumları Gaziantep'ten aldığımız fıstık, Giresun'dan aldığımız fındıkla harmanlayarak üretiyoruz. Türkiye'nin dört bir tarafına satmaktayız. İhracat için her ne kadar girişimimiz olsa da pandemi sürecinin başlamasıyla birlikte bunu askıya almak zorunda kaldık. Pandemi sürecinin bitimiyle yurt dışına ihracatımız başlayacaktır. Kurban Bayramı yoğunluğundan dolayı ciddi bir yoğunluk içerisindeyiz" diye konuştu.