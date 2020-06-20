MUŞ TÜRKİYE ŞAMPİYONASINA ASFALT ÜZERİNDE HAZIRLANIYORLAR

MUŞ'ta tekerlekli kayak sporcuları, koronavirüs nedeniyle ara verdikleri antrenmanlarını, normalleşme süreci ile birlikte asfalt üzerinde sosyal mesafe kuralına uyarak yapıyor.

20.06.2020 08:43 | Son Güncelleme: 20.06.2020 08:51
MUŞ'ta tekerlekli kayak sporcuları, koronavirüs nedeniyle ara verdikleri antrenmanlarını, normalleşme süreci ile birlikte asfalt üzerinde sosyal mesafe kuralına uyarak yapıyor.
Kentte, sporcular ara verdiği antrenman çalışmalarına, normalleşme süreci ile birlikte yeniden başladı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki Tekerlekli Kayak sporcuları, antrenörleri eşliğinde antrenman yapıyor. Muş Alparslan Üniversitesi kampüsünde antrenman için bütün hazırlıklarını tamamlayan sporcular, sıcak havaya rağmen asfaltta saatlerce ter döktü. Sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde antrenmanlarını yapan sporcular, uzun süre sonrasında bir arada tekrardan antrenman yapmanın mutluluğunu yaşadı.
Normalleşme süreci öncesinde de evde elde var olan imkanlarla antrenmanlarını sürdüren sporcular, büyük bir özveriyle Tekerlekli Kayak Türkiye Şampiyonası'na hazırlanıyor. Tek amaçlarının olimpiyatlarda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek olduğu belirten sporcular, zor şartlar altında da olsa şampiyonada başarı elde edebilmek adına büyük bir özveriyle çalıştıklarını söylediler.
150 sporcu ile normalleşme sürecinde antrenmanlara başladıklarını ifade eden Kayak İl Temsilcisi Mehmet Akif Çavuş, 'Muş'ta sporcularımızla birlikte antrenmanlarımıza başladık. Milli takım antrenörlerimizin nezaretinde idmanlarımızı yapıyoruz. Pandemi sürecinin kontrollü sosyal hayata geçişiyle birlikte bizlerde antrenmanlarımıza başladık. İnşallah düzenlenecek olan Tekerlekli Kayak Türkiye Şampiyonası'nda ilimizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz" diye konuştu.
Milli Takım Antrenörü Süleyman Yıldırım ise, 'Yaz mevsiminde asfaltta, sonbahar mevsimine doğru imitasyon güç-kuvvet şeklinde, kış mevsiminde ise kar üzerinde antrenmanlarımızı yaparak yarışmalarımıza hazırlanıyoruz" dedi.
Sıcak havaya rağmen çalışmalarını sürdürdüklerini aktaran sporcu Rabia Akyol da hedeflerinin olimpiyatlara gitmek olduğunu kaydetti. Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ederek, dereceler getirmek istediklerini bildiren Akyol, hayallerini gerçekleştireceğini anlattı. MUŞ TÜRKİYE ŞAMPİYONASINA ASFALT ÜZERİNDE HAZIRLANIYORLAR

Kaynak: DHA

Etiketler: Muş Alparslan Üniversitesi, Türkiye, Muş, Güncel, Haber

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