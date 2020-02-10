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Muş'un bazı ilçe ve köylerinde eğitime kar engeli

Muş'un bazı ilçe merkezi ve köylerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

10.02.2020 21:14 | Son Güncelleme: 10.02.2020 21:14Muş'un bazı ilçe ve köylerinde eğitime kar engeli
'un bazı ilçe merkezi ve köylerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, buzlanma, don, yüksek kesimlerde oluşabilecek çığ tehlikesi ve tipi nedeniyle İl İdaresi Kanunu çerçevesinde 11 Şubat Salı günü Muş merkez hariç bazı ilçe ve bağlı köylerinde eğitime ara verildiği belirtildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Bu kapsamda ilçe merkezleri hariç Bulanık ve Malazgirt'e bağlı köylerde, Varto ilçe merkezi ve bağlı köylerinde ve Korkut ilçesindeki taşımalı eğitim gören köylerde
eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca bahse konu ilçe ve köylerde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin yarın idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir."

Muş, Güncel

Kaynak: AA

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