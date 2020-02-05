Muş'un dağ köylerinde zorlu karla mücadele

MUŞ'ta etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 311 köy yolunun 302'sini ulaşıma açan İl Özel İdaresi ekipleri, fırtına ve tipinin etkili olduğu 9 dağ köy yolunda karla mücadelesini sürdürüyor.

Yoğun kış şartlarının hüküm sürdüğü Muş 'ta, etkili olan kar yağışı ve soğuk hava yaşamı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Şehir merkezi ve kırsal kesimde geçtiğimiz gün yoğun olarak etkisini gösteren kar yağışının ardından 311 köy yolu ulaşıma kapandı. Kapanan köy yollarında karla mücadele çalışması başlatan İl Özel İdaresi ekipleri, zorlu çalışmalarının ardından 302 köy yolunu yeniden ulaşıma açtı.

Kapalı bulunan 9 dağ köy yolunda karla mücadele çalışması yürüten ekipler, vatandaşların ulaşımını sağlanmak için 7/24 esasına göre çalışıyor. Kar kalınlığının yer yer 2 ile 3 metreye kadar ulaştığı Üçevler Grup Köy Yolu'nda karla mücadeleyi sürdüren ekipler, çığ düşen yerlerde ise ilerlemekte güçlük çekiyor. Fırtına ve tipinin de zaman zaman etkili olduğu bölgede zorluklar yaşayan ekipler, 2 veya 3 gün içerisinde 9 köy yolunu da ulaşıma açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

'2-3 METRE KAR İLE MÜCADELE EDİYORUZ'

İl Özel İdaresi Ekip Şefi Nazım Diner, Muş ve ilçelerinde ağır kış koşullarının yaşandığını, kar yağışı nedeniyle 311 köy yolunun ulaşıma kapandığını belirterek, "Gece gündüz aralıksız çalışmalarımız sonucu 302 köy yolunu ulaşıma açtı. Halen Üçevler Grup Köy Yolu'nda çalışıyoruz. Yaklaşık 2-3 metre kar var. İnşallah 2 veya 3 gün içerisinde bütün köy yollarımızı ulaşıma açacağız" diye konuştu.