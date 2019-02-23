Muş'un Tek Kadın Muhtar Adayı İddialı

Kaynak: DHA

Muş'un tek kadın muhtar adayı iddialıMuş'un merkez Sunay Mahallesinde oturan Tuba Demir Coşkun, 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlerde kentin tek kadın muhtar adayı oldu. Muhtar seçildiğim takdirde tarihe geçecek olan Coşkun, seçim bölgesinde ev ve işyerlerini dolaşarak kendini tanıtıp, projelerini anlatıyor.Ticaret lisesi mezunu olan evli ve 2 çocuk annesi ev hanımı Tuba Demir Coşkun (37), en büyük destekçilerinin kadınlar olduğunu söyledi. Muhtar seçildikten kısa bir süre sonra Sunay mahallesinin örnek gösterileceğini belirten Coşkun, Muş'ta yaklaşık 15 yıl önce bir kadın muhtar adayı çıkmış ama seçilememiş. Ben seçilip Muş'un tarihine ilk kadın muhtar olarak geçmek istiyorum. Benimle birlikte Sunay mahallesine 9 aday var. Hepimiz çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Erkek rakiplerime oranla kendimi daha şanslı görüyorum. Çünkü kadın seçmenler bu işi benim daha iyi yapabileceğime kanaat getiriyor. Mahallemize evim gibi bakacağım. Eğitime çok önem vereceğim. Mahallenin belli noktalarında kitap toplama noktası oluşturup, ihtiyaç sahipleri için belirli noktalara kıyafet kumbaraları bırakacağım. Mahallemizdeki dar gelirlilere sahip çıkacağız. Yani bir aile olacağız diye konuştuKadınlar, sorunlarını Coşkun'a daha rahat bir şekilde anlatabilecekleri için kendisini sonuna kadar destekleyeceklerini söyledi.