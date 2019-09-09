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Muş Valiliği'nden 'dolandırıcılık' uyarısı

Muş Valiliği, vatandaşları dolandırıcılık olaylarına karşı uyardı.

09.09.2019 16:46 Muş Valiliği'nden 'dolandırıcılık' uyarısı
Muş Valiliği, vatandaşları dolandırıcılık olaylarına karşı uyardı.

Muş Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Valimiz Doç. Dr. İlker Gündüzöz, Vali yardımcılarımız Alper Çifçi ile Mehmet Kocabey ve Valilik Özel Kalem Müdürü Ahmet Salih Arslan'ın adını kullanarak bazı kişiler tarafından "Yardım" adı altında para toplandığı tespit edilmiştir. Bu konudaki çağrılara itibar edilmemesi ve anında kolluk kuvveti (emniyet 155 - jandarma 156) görevlilerine ihbar edilmesi hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi. - MUŞ

Salih Arslan, Muş Valiliği, Güncel

Kaynak: İHA

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