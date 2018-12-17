Muş Valiliğinden "Battaniyeden Yapılmış Çanta" Açıklaması

Muş Valiliği
, bir öğrencinin çantası olmadığı ve bu nedenle battaniyeden yapılmış çanta ile okula gelip gittiği yönünde sosyal medyada yapılan paylaşımla ilgili açıklama yaptı.
Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, son günlerde sosyal medya üzerinden Muş'un Korkut
ilçesine bağlı Çakırlı
köyündeki Çakırlı İlköğretim Okulunda bir öğrencinin çantası olmadığı ve bu nedenle battaniyeden yapılmış çanta ile okula gelip gittiği yönünde paylaşımlar yapıldığı tespit edildiğinden kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı duyulduğu belirtildi. Açıklamada, "Valiliğimiz tarafından yapılan incelemede fotoğrafların söz konusu okulda görev yapan bir öğretmen tarafından paylaşıldığı tespit edilmiştir. Konu ile ilgili olarak 14 Aralık
2018 tarihinde Korkut Kaymakamlığı İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığınca yapılan sosyal incelemede ise eğitim yardımlarının yanında aileye aylık ortalama 600 TL nakdi yardım yapıldığı tespit edilmiştir. 2018-2019 eğitim öğretim yılı başında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
tarafından okulda çanta dağıtımı yapıldığı ve söz konusu öğrenciye de çanta verildiği belirlenmiştir. Aileye ve diğer tüm ihtiyaç sahiplerine devletimizin şefkatli eli şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da uzanmaya devam edecektir. Ayrıca haberi bir mizansen şeklinde sosyal medyaya servis eden kişinin sosyal medyada bir siyasal parti ve terör örgütü lehine de paylaşımlarda bulunduğu tespit edilmiş olup, konu hakkında tahkikat devam etmektedir" denildi. - MUŞ
Muş Valiliği,Muş
Kaynak: İHA