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Muş Valiliğinden Diyarbakır'daki sivil şehitler için taziye mesajı

Muş Valiliği, Diyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından yola tuzaklanan patlayıcını infilak etmesi sonucu şehit olan 7 sivil şehit için taziye mesajı yayımladı.

13.09.2019 14:47Muş Valiliğinden Diyarbakır'daki sivil şehitler için taziye mesajı
Muş Valiliği, Diyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından yola tuzaklanan patlayıcını infilak etmesi sonucu şehit olan 7 sivil şehit için taziye mesajı yayımladı.

Muş Valiliği, Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde, terör örgütü mensupları tarafından önceden yola döşenen el yapımı patlayıcının sivil aracın geçişi sırasında infilak ettirilmesi sonucu şehit olan 7 sivil vatandaş için taziye mesajı yayımladı. Valilik mesajında, "Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde terör örgütü PKK' tarafından yola tuzaklanan patlayıcını infilak ettirilmesi sonucu 7 vatandaşımız şehit oldu. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağolsun" ifadelerine yer verildi. - MUŞ

Diyarbakır, Güncel

Kaynak: İHA

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