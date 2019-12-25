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Muş Valiliğinden dolandırıcılık uyarısı

Muş Valiliği, yetkililerin adını kullanarak yardım adı altında para toplayan dolandırıcılara karşı vatandaşları uyardı.

25.12.2019 18:54 | Son Güncelleme: 25.12.2019 18:54 Muş Valiliğinden dolandırıcılık uyarısı
Muş Valiliği, yetkililerin adını kullanarak yardım adı altında para toplayan dolandırıcılara karşı vatandaşları uyardı.
Valilikten yapılan açıklamada, Vali Doç. Dr. İlker Gündüzöz, Vali Yardımcıları Alper Çifçi ile Mehmet Kocabey ve Valilik Özel Kalem Müdürü Ahmet Salih Arslan'ın adını kullanarak bazı kişilerce "yardım" adı altında para toplandığının tespit edildiği belirtildi.
Açıklamada, bu konudaki çağrılara itibar edilmemesi, anında Emniyet 155 ve Jandarma 156 görevlilerine ihbarda bulunulması gerektiği kaydedildi.

Salih Arslan, Muş Valiliği, Güncel

Kaynak: AA

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