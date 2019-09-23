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Muş Valiliğinden 'özel güvenlik bölgesi' açıklaması

MUŞ (İHA) – Muş'un Varto ilçesine bağlı Kayalıkale köyü çevresi ile kırsalının bir günlük geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildiği belirtildi.

23.09.2019 14:42Muş Valiliğinden 'özel güvenlik bölgesi' açıklaması
MUŞ (İHA) – Muş'un Varto ilçesine bağlı Kayalıkale köyü çevresi ile kırsalının bir günlük geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildiği belirtildi.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu'na istinaden valilik makamının 23 Eylül 2019 tarihli oluru ile Muş'un Varto ilçesi Kayalıkale köyü çevresi ile kırsalında, 23 Eylül 2019 saat 06.00 - 24 Eylül 2019 saat 06.00 tarihleri arasında bölgede ikamet eden vatandaşlar dışında kalan diğer vatandaşların ve hayvan sürülerinin giriş-çıkışlarının, hayvanların otlatılmasının, ruhsatlı olsa dahi her türlü silahın ve merminin taşınmasının ve bulundurulması ile karayollarında çift taraflı olarak araç ve yaya geçişlerinin yasaklandığı ifade edildi. - MUŞ

Eylül, Varto, Muş, Güncel

Kaynak: İHA

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