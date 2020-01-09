Haberler » Güncel » Muş Valisi Doç. Dr. Gündüzöz, Varto'da incelemelerde bulundu - Haber

Muş Valisi Doç. Dr. Gündüzöz, Varto'da incelemelerde bulundu

Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz, Varto Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ertuğrul Avcı'yı ziyaret ederek bir dizi incelemelerde bulundu.

09.01.2020 18:40 | Son Güncelleme: 09.01.2020 18:46Muş Valisi Doç. Dr. Gündüzöz, Varto'da incelemelerde bulundu
Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz, Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ertuğrul Avcı'yı ziyaret ederek bir dizi incelemelerde bulundu.

Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz, beraberindeki Vali Yardımcıları Alper Çiftçi, Mehmet Kocabey, Muş Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, İl Jandarma Komutanı Albay Bülent Baykal ve İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş'la birlikte Varto'ya geldi. Varto Belediyesi Başkan Vekilliğine atanan Kaymakam Ertuğrul Avcı'ya görevinden dolayı hayırlı olsun ziyaretine gelen Vali Doç. Dr. İlker Gündüzöz'ü; Varto Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ertuğrul Avcı, İlçe Emniyet Müdürü Serkan Şahin ve İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Yunus Pehlivan ve kurum müdürleri karşıladı. Kaymakamlık makamında bir süre ilçe ile ilgili sorunlar hakkında bilgi alan Vali Doç. Dr. Gündüzöz, 1966 Varto depreminden sonra yapılan ve çok eski olan hükümet konağı binasında incelemelerde bulundu. İlçeye yeni bir hükümet konağının yapılması yönünde gerekli çalışmaların yapılmasını isteyen Vali Gündüzöz, daha sonra İlçe Jandarma Bölük Komutanlığına geçti. Burada yetkililerden bilgi aldıktan sonra Vali Doç. Dr. Gündüzöz ve beraberindekiler sırasıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü binasının inşaatını, hayırsever işadamı Gıyasettin Bingöl tarafından yapılan kız kuran kursu inşaatını, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne tahsis edilen bina ile ilçe merkezindeki dipsiz göl mevkiinde bulunan termal sularda incelemelerde bulundu. Çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Vali Doç. Dr. Gündüzöz, incelemelerin ardından akşam saatlerinde Muş'a gitmek üzere Varto ilçesinden ayrıldı. - MUŞ

İlker Gündüzöz, Varto, Muş, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

19:48  İçişleri Bakanlığı: Şırnak'ta 5 terörist teslim oldu - Haber
19:48  "Yalnızlığın Mis Kokmalı" sergisi Nişantaşı'nda açıldı - Haber
19:48  Malatya'da çaldığı 9 motosikleti satmak isteyen şüpheli yakalandı - Haber
19:48  Yargıtay üyeleri, Ertuğrul Gazi ve Şeyh Edebali türbelerini ziyaret etti - Haber
19:46  İçişleri Bakanlığı: Şırnak'ta 5 terörist teslim oldu - Haber
18:42  Kazıda buldukları top mermisini sattılar, parasıyla kebap yediler - Haber
18:27  Yolda yürüyen kadın, arkasından gelen şahsın yaptığı hareketle hayatının şokunu yaşadı - Haber
17:15  Interpol'ün aradığı Danimarka vatandaşı DEAŞ'lıyı, MİT yakaladı - Haber
17:07  Aracının el frenini çekmeyi unuttu, peşinden metrelerce koştu - Haber
17:05  Şehit nişanlısını, askeri kıyafetle gözyaşları içinde uğurladı: Yüzüğümü hala çıkarmadım - Haber
9.01.2020 19:50:00