Muş Valisi Gündüzöz AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

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Valisi İlker Gündüzöz, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Gündüzöz, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek bilgi aldı.
Fotoğrafları yakından inceleyen Gündüzöz, haber, yaşam ve spor
kategorilerinde 3 fotoğraf için oy kullandı.
Haber kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü" fotoğrafına oy veren Vali Gündüzöz, yaşam kategorisinde Hüseyin Yıldız'ın "Beyaz yürüyüş", spor kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" fotoğrafını seçti.
Vali Gündüzöz, Anadolu Ajansının fotoğraf oylamasına her yıl katıldığını belirterek, "Birbirinden güzel fotoğrafların arasından yılın fotoğrafını 3 kategoride seçmek oldukça zordu. Hepsi birbirinden güzel fotoğraflardı. 3 fotoğrafı seçtim. Çekenlerin eline sağlık." dedi.