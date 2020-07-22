Muş Valisi Gündüzöz tarihi milli parktaki çalışmaları inceledi

Muş Valisi İlker Gündüzöz, Malazgirt ilçesinde yapımı devam eden Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı alanında incelemelerde bulundu.

İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş ve İl Jandarma Komutanı Albay Bülent Baykal ile ilçeye gelen Gündüzöz, Kaymakam Emre Yalçın ile Belediye Başkanı Cengiz Altın tarafından karşılandı.

Vali Gündüzöz ile beraberindekiler parkta devam eden çalışmalarla ilgili Yalçın ve firma yetkililerinden bilgi aldı.

Çalışmaların en kısa sürede bitirilmesi talimatını veren Gündüzöz, incelemelerinin ardından ilçeden ayrıldı.