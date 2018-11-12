Muş Valisi ve Milletvekilinden Şehidin Ailesine Taziye Ziyareti

MUŞ Valisi İlker Gündüzöz
ve AKP Muş
Millevekili Emin Şimşek
, Hakkari
'nin Şemdinli
ilçesine bağlı Derecik
beldesindeki Ortaklar
Süngü Tepe üs bölgesinde mühimmat deposunda meydana gelen patlamada şehit düşen Topçu Er İbrahim Özkur'un taziyesine katıldı Varto
ilçesine bağlı Leylek köyünde kurulan taziye çadırına beraberinde Kaymakam ve Belediye Başkan vekili Erkan Kaçmaz, İlçe Jandarma
Bölük Komutanı Binbaşı İsmail Terzi ve kurum amirleri ile birilkte giden Vali ve Milletvekili
, baba Kudbettin Özkur'a taziye dileklerinde bulundular. İlçe Müftüsü Mehmet Akif Çoşkun'un okuduğu duadan sonra, baba Özkur ile kısa bir sohbet eden Vali Gündüzöz ile Milletvekili Şimşek
sabır dileklerinde bulundu.
Ak Parti,İlker Gündüzöz,Hakkari,Muş
12 Kasım 2018 Pazartesi 19:07