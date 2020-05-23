MUŞ Varto'da manav tezgahları boşaldı

Varto'da manav tezgahları boşaldıMUŞ'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında ilk kez Ramazan Bayramı'nda uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle, alışveriş yapanlar Varto ilçesindeki manav tezgahlarını boşalttı.

23.05.2020 10:20 | Son Güncelleme: 23.05.2020 10:25
Varto'da manav tezgahları boşaldı
MUŞ'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında ilk kez Ramazan Bayramı'nda uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle, alışveriş yapanlar Varto ilçesindeki manav tezgahlarını boşalttı.
Tüm Türkiye'de uygulanacak olan 4 günlük sokağa çıkma yasağı nedeni ile ilçede, manavlardaki sebze ve meyveler kısa sürede tükendi. Koronavirüs salgını nedeniyle Ramazan Bayramını evde geçirecek vatandaşların iş yerine akın ettiğini söyleyen manav Hasan Tekin, Türkiye genelinde uygulanması planlanan 4 günlük sokağa çıkma yasağından kaynaklı ve Ramazan Bayramı nedeni ile vatandaşlar bir telaşla ihtiyaçlarını alınca, bizim de tezgahımız boş kaldı dedi.
İlçe halkının dün ihtiyaçlarını karşılayıp bir an önce köye dönmek istemeleri nedeniyle yoğunluk yaşadıklarını aktaran İzzet Sönmez ise İlçemizde sayılı manavlar var. Vatandaşlar bir an önce kendi ihtiyaçlarını karşılayıp köylerine dönmek için bayağı acele ettiler. Gördüğünüz gibi tezgahlarımızda birkaç parça kalmış o da akşama kadar biter dedi.
Ramazan Bayramı nedir? Ramazan Bayramı ile ilgili hadis ve ayetler neler? Ramazan Bayramı'nda alınacak hediyeler ve bayrama özel beslenme tavsiyeleri nelerdir?
MUŞ Varto’da manav tezgahları boşaldı

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Varto, Güncel, Haber

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