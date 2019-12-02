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Muş ve Bitlis çevresinde kuvvetli yağış uyarısı yapıldı

Muş ve Bitlis çevresinde kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.

02.12.2019 09:50 | Son Güncelleme: 02.12.2019 09:50Muş ve Bitlis çevresinde kuvvetli yağış uyarısı yapıldı
ve çevresinde kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava çok bulutlu olacak.
Muş ve Bitlis çevrelerinde ise kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Bu illerde yaşanabilecek taşkınlara karşı dikkatli olunması gerekiyor.
Hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyredeceği bölgede günün en yüksek sıcaklıklarının ise Van'da 9, Hakkari'de 8, Muş ve Bitlis'te 4 derece olacağı tahmin ediliyor.
Öte yandan, Van'ın Bahçesaray ilçesinde kar ve tipi nedeniyle 2 mezranın yolu ulaşıma kapandı. Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, kapanan yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Bitlis, Muş, Güncel

Kaynak: AA

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