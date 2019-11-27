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Muş ve Bitlis için yağış uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, Bitlis ve Muş için yağış uyarısında bulundu.

27.11.2019 09:28 | Son Güncelleme: 27.11.2019 09:33Muş ve Bitlis için yağış uyarısı
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, ve için yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, Bitlis ve Muş çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olmak üzere yağışlı, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmurlu geçmesi beklendiği bildirildi. Açıklamada, "Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı ve bölgemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneydoğu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette, yağış öncesi Hakkari ve Bitlis çevrelerinde yer yer kuvvetli esmesi beklenmektedir. İl merkezleri için günün en yüksek sıcaklıkları ise Van'da 11, Muş'ta 8, Bitlis'te 7 ve Hakkari'de 8 derece olması beklenmektedir" denildi. - MUŞ

Bitlis, Muş, Güncel

Kaynak: İHA

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