13 Kasım 2018, 15:11
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Muş ve Bitlis'te Kar Yağışı Uyarısı

Muş ve Bitlis

Meteoroloji 14. Van Bölge Müdürlüğü, Muş ve Bitlis illerinde kuvvetli yağış ve yüksek kesimlerde kar yağışı beklendiğini bildirdi.

Meteoroloji 14. Van Bölge Müdürlüğü, Muş ve Bitlis illerinde kuvvetli yağış ve yüksek kesimlerde kar yağışı beklendiğini bildirdi.

Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; Muş ve Bitlis illerinde yağmur ve karla karışık yağmur, 1500 metre ve üzeri rakımlı yerlerde kar şeklinde olacağı tahmin edildiğinden; meydana gelebilecek sel, su baskını, heyelan, toprak kayması, ulaşımda aksamalar ve görüş mesafesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi. - VAN
13 Kasım 2018 Salı 15:11