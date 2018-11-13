Muş ve Bitlis'te Kar Yağışı Uyarısı

Meteoroloji 14. Van
Bölge Müdürlüğü, Muş
ve Bitlis
illerinde kuvvetli yağış ve yüksek kesimlerde kar yağışı beklendiğini bildirdi.
Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; Muş ve Bitlis illerinde yağmur
ve karla karışık yağmur, 1500 metre ve üzeri rakımlı yerlerde kar şeklinde olacağı tahmin edildiğinden; meydana gelebilecek sel, su baskını
, heyelan, toprak kayması, ulaşımda aksamalar ve görüş mesafesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi. - VAN