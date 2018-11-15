Muş ve Bitlis'te Sıcaklıklar Azalacak

15 Kasım 2018 Perşembe 12:14



15 Kasım 2018 Perşembe 12:14

Muş ve Bitlis illerinde sıcaklık 3 ila 5 derece azalacak.Meteoroloji 14. Bölge Müdürü Mehmet Elkatmış, yaptığı yazılı açıklamada, 13 Kasım'da yaptıkları uyarıların isabetli olduğunu, Bitlis ve Muş illerinde uyarılar neticesinde alınan tedbirler ile can ve mal kaybının yaşanmadığını belirtti.Elkatmış, şunları kaydetti:"Muş ve Bitlis'te gerçekleşen kuvvetli yağışların bugün de kuvvetli şekilde gerçekleşeceğini, yarından sonra etkisini kaybedeceğini ve sıcaklıkların ise 3 ila 5 derece azalacağını tahmin ediyoruz. Yaklaşan ve bölgemizde zaman zaman ağır yaşanan kış şartlarında vatandaşların Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün gerek resmi mobil uygulamasını gerek web sayfasını gerek ise de sosyal medya kanallarını takip ederek en güvenilir ve en hızlı hava durumu raporlarına ulaşabilecekler."