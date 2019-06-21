21.06.2019 11:50
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Muş ve Bitlis'te silah kaçakçılığı operasyonu

Muş ve Bitlis

Muş ve Bitlis'te düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Muş ve Bitlis 'te düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Muş Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince istihbari çalışmalar sonucu silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.
Muş merkezi ile Korkut ve Bulanık ilçelerinde 5, Bitlis'in Ahlat ilçesinde bir adrese 19 Haziran'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda 3 kalaşnikof, 9 milimetre çapında 3 tabanca, 7,65 milimetre çapında 2 tabanca,
12 kalaşnikof ve 8 tabanca şarjörü, 675 kalaşnikof ve 283 tabanca fişeği,
6 ruhsatsız av tüfeği ve 46 av tüfeği kartuşu ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 5 şüphelinin işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
Bitlis , Muş , Güncel

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