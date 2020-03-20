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Muş ve Hakkari'de sağlık çalışanlarına alkışlı destek

Muş ve Hakkari'de vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek için özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına, evlerinin balkonlarından alkışla destek verdi.

20.03.2020 22:20 | Son Güncelleme: 20.03.2020 22:39
Muş ve Hakkari'de sağlık çalışanlarına alkışlı destek
Muş ve Hakkari 'de vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek için özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına, evlerinin balkonlarından alkışla destek verdi.Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyada etkisini gösteren, Türkiye'de de can kayıplarına yol açan koronavirüs nedeniyle yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarına destek olmak isteyenler, saat 21.00'de evlerinin cam ve balkonlarından bir dakika boyunca alkış tuttu.

Sosyal medya üzerinden yapılan duyuruların ardından ev ve iş yerlerinin pencereleri ile balkonlarına çıkan vatandaşlar sağlık çalışanlarını alkışlarla destekledi. Çok sayıda kişi ev ve iş yerlerinin ışıklarını bir dakika boyunca yakıp söndürdü. Bazı vatandaşlar da araç konvoyu oluşturarak sağlıkçılara destek verdi.

Vatandaşlardan Yaşar Kalır, AA muhabirine, sağlık çalışanlarına destek olmak istediklerini belirterek, "Hükümetimizin, devletimizin yanındayız. Sağlık çalışanlarının bu dirayetli, gece gündüz demeden çalışmalarını televizyon ve sosyal medyadan izliyoruz. İnşallah devletimiz kısa sürede bu virüsün üstesinden gelecek." dedi.
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Kaynak: AA

Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Hakkari, Muş, Güncel

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