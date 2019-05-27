Muş yaylaları şenlendi

MUŞ'taki yaylalar, göçerlerle dolmaya başladı. Özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi
'nden gelen göçerler, yaklaşık 6 ay kalacakları yaylalara yerleşiyor.
Uzun ve sert geçen kış mevsiminin ardından yeşile bürünün yaylalar, göçerlerle şenlendi. Güneydoğu Anadolu
'nun kavurucu sıcaklarından kaçarak Muş
'un serin yaylalarında hayvancılık yapmak isteyen göçerler, çadırlarını kurmaya başladı. 6 ay süreyle yaylada ürettikleri sütlerle peynir yapacak olan göçerler, sonbaharla birlikte evlerine geri dönecek. Korkut
yaylasında çadır kurmaya başlayan Ahmet Çelik
, "Bu yaylada 6 ay kaldıktan sonra Siirt
'e geri döneceğiz. Serin yaylalarda besleyeceğimiz hayvanlardan elde edeceğimiz sütle peynir yaparak mandıracılara satacağız" dedi.
Yayla yaşamının zor olduğunu söyleyen Leyla Çelik ise "Bu hayata alıştık ancak 6 aylık zorlu bir süreç yaşıyoruz. Sabahın erken saatlerinde kalkarak, hayvanları sağıyoruz. Yayladaki işlerin yanısıra gün boyu çalışmamız sürüyor. Akşam ikinci kez sağdığımız hayvanlardan aldığımız sütle peynir yapımına başlıyoruz" diye konuştu.
- Muş
Güncel
Kaynak: DHA